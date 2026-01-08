Geloso e violento con la compagna incinta condannato per maltrattamenti e minacce

Un uomo è stato condannato per aver commesso maltrattamenti e minacce nei confronti della propria compagna, in gravidanza. Le condotte violente includevano aggressioni verbali e fisiche, oltre a atteggiamenti di controllo e gelosia eccessiva. L'episodio ha evidenziato un grave episodio di violenza domestica durante un momento delicato della vita della donna e del futuro bambino.

Aggressioni verbali e fisiche, minacce di morte, una gabbia di gelosia e controllo. E tutto questo mentre portava in grembo il loro figlio. La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna di un uomo a quattro anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: secondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

