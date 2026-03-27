Lo scandalo del plasma buttato via per carenza di personale | una beffa per chi dona

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo riguardante il caso delle sacche di plasma che sono state smaltite come rifiuti all’interno dell’ospedale di Torrette. Secondo quanto si apprende, la vicenda riguarda la gestione di materiale biologico donato, che sarebbe stato scartato a causa di una presunta carenza di personale incaricato della gestione. L’indagine si concentra sulle procedure adottate e sui motivi dello smaltimento.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Ancona sul caso delle sacche di plasma finite tra la spazzatura all’ospedale di Torrette. L’indagine, al momento contro ignoti, punta a chiarire responsabilità e possibili reati dopo l’esposto presentato dal consigliere regionale Andrea Nobili. Sullo sfondo, una vicenda che ha sollevato interrogativi pesanti sulla gestione di una risorsa sanitaria essenziale. Secondo le prime ricostruzioni, il plasma sarebbe stato scartato perché non lavorato entro i tempi previsti: il materiale deve essere congelato entro 24 ore dal prelievo, ma questo non sarebbe avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lo scandalo del plasma buttato via "per carenza di personale": una beffa per chi dona Articoli correlati Leggi anche: Plasma buttato via per carenza di personale, la Procura di Ancona verso l'apertura di un fascicolo Lo scandalo del plasma gettato via. Poco personale, il Pd va all’attacco. Acquaroli promette: "Faremo luce"Le sacche di plasma erano arrivate regolarmente all’officina trasfusionale di Torrette, cariche della generosità di migliaia di donatori marchigiani. Contenuti e approfondimenti su Lo scandalo del plasma buttato via per... Temi più discussi: Lo scandalo del plasma gettato via. Poco personale, il Pd va all’attacco. Acquaroli promette: Faremo luce; Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo; Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette. Scandalo del plasma nelle Marche, centinaia di sacche di sangue finite nella spazzatura: com’è potuto succedere?Il plasma umano è una risorsa dal valore inestimabile. Serve a produrre farmaci salvavita – immunoglobuline, albumina, fattori della coagulazione – che ogni giorno tengono in vita persone affette da m ... greenme.it Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un espostoI carabinieri in ospedale insieme ai membri della commissione d’inchiesta regionale. Si dimette il direttore del sistema trasfusionale. I soldi spesi per acquistare sacche all’estero ... msn.com "Ecco come riuscivano a vincere". Grattini, scandalo in Italia: hanno scoperto tutto - facebook.com facebook Le opposizioni urlano allo scandalo se #Meloni non riesce a cacciare #Santanchè Prendetevela con la vostra amata Carta x.com