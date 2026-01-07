La sua è una personalità di m | Antonella Elia ospite di Pierluigi Diaco attacca Valeria Marini | Il video
Durante l'intervista a Pierluigi Diaco, Antonella Elia ha affrontato con sincerità il tema delle relazioni e delle simpatie, senza mezzi termini. La sua posizione chiara e diretta ha suscitato attenzione, evidenziando il suo modo di comunicare senza filtri. Questa intervista offre uno sguardo autentico sulla personalità di Elia, nel rispetto di uno stile sobrio e rispettoso, senza eccessi o sensazionalismi.
"O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e 2". Antonella Elia, ospite di Pierluigi Diaco a Bella Mà non ammette mediazioni. La torinese, parlando con il conduttore di una collaborazione lavorativa nei prossimi mesi, ha tirato in ballo Valeria Marini che a inizio dicembre era stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Imbarazzo a Bella Mà, Diaco la paragona a Valeria Marini e Antonella Elia non ci sta: “Lei ha una personalità di m***a”
Leggi anche: Antonella Elia contro Valeria Marini, gelo in diretta da Diaco: ‘Personalità di me..a’, imbarazzo a BellaMa’
Ma lei ha una personalità di mer…” Con queste parole Antonella Elia non ha certo usato mezzi termini durante la sua ospitata da Pierluigi Diaco a BellaMà, dove ha espresso senza filtri la sua opinione su Valeria Marini. Il motivo La Elia non ha gradito che Di - facebook.com facebook
E noi lo sapevamo già Di Antonella Fiordelisi ce n'è solo una Charme, personalità, carisma, dolcezza e bellezza che la rendono irraggiungibile, inimitabile, insostituibile, preziosa ed unica! La mia Anto è una delle donne più belle in assoluto Incantevole x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.