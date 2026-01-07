La sua è una personalità di m | Antonella Elia ospite di Pierluigi Diaco attacca Valeria Marini | Il video

Da torinotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'intervista a Pierluigi Diaco, Antonella Elia ha affrontato con sincerità il tema delle relazioni e delle simpatie, senza mezzi termini. La sua posizione chiara e diretta ha suscitato attenzione, evidenziando il suo modo di comunicare senza filtri. Questa intervista offre uno sguardo autentico sulla personalità di Elia, nel rispetto di uno stile sobrio e rispettoso, senza eccessi o sensazionalismi.

"O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e 2". Antonella Elia, ospite di Pierluigi Diaco a Bella Mà non ammette mediazioni. La torinese, parlando con il conduttore di una collaborazione lavorativa nei prossimi mesi, ha tirato in ballo Valeria Marini che a inizio dicembre era stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Imbarazzo a Bella Mà, Diaco la paragona a Valeria Marini e Antonella Elia non ci sta: “Lei ha una personalità di m***a”

Leggi anche: Antonella Elia contro Valeria Marini, gelo in diretta da Diaco: ‘Personalità di me..a’, imbarazzo a BellaMa’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.