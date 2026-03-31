Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola

Nella periferia di Napoli, un ragazzino di 14 anni è stato ferito alla gamba all’interno di un istituto scolastico di Scampia ieri pomeriggio. Due minorenni sono stati denunciati in relazione all’incidente. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 nei bagni della scuola. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le ragioni del fatto.

AGI - Un ragazzino ferito a scuola a Napoli, due minorenni denunciati. Il fatto è accaduto ieri alle 17 circa in un istituto scolastico nel quartiere periferico del capoluogo campano di Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in viale della Resistenza dopo la segnalazione della dirigente scolastica di un ragazzo di 14 anni ferito da arma bianca all’altezza della gamba. La ricostruzione della vicenda. L'ascolto della vittima, impaurita, reso possibile anche grazie al contributo della dirigente scolastica, ha permesso di ricostruire la vicenda. Poco prima un ragazzo di 17 anni, in compagnia di altri ragazzi, ha con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Articoli correlati Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneoPaura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in... Leggi anche: Napoli, ancora sangue a scuola: 14enne accoltellato a una gamba da un gruppo di minori Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni; Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo; Napoli, quattordicenne accoltellato dai compagni nel bagno della scuola a Scampia; Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismo. Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenniPaura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in ... msn.com A Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni - facebook.com facebook