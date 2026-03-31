Scampia 14enne accoltellato a scuola Denunciati due minori

A Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in un bagno di un istituto professionale. Due minori sono stati denunciati in relazione all'episodio. La vicenda si è verificata all’interno della scuola e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.