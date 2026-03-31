Scampia 14enne accoltellato a scuola Denunciati due minori
A Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in un bagno di un istituto professionale. Due minori sono stati denunciati in relazione all'episodio. La vicenda si è verificata all’interno della scuola e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.
A Scampia un nuovo preoccupante episodio di violenza a scuola. Accoltellato in bagno un 14enne in un istituto professionale. Due minori denunciati Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Napoli, la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti: 14enne accoltellato in un istituto di Scampia. Denunciati due minoriL’ultima pugnalata inferta al cuore pulsante della scuola arriva da Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell’istituto che frequenta...
Leggi anche: Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni
Scampia, 14enne accoltellato a scuola. Denunciati due minori
Tutti gli aggiornamenti
Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola; Napoli, 14enne accoltellato dai compagni nel bagno della scuola a Scampia: denunciati due minori; Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo.
14enne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net
Napoli, 14enne accoltellato a scuola a Scampia: denunciati un 17enne e un 15enne. Cosa è successo x.com
Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in una scuola di #Scampia, a Napoli. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 30 marzo all’interno dell’istituto “Pontano Delle Arti E Dei Mestieri”. “Ciò che è accaduto durante le lezioni scolastiche è un fatto grave - h - facebook.com facebook