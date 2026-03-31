Napoli la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti | 14enne accoltellato in un istituto di Scampia Denunciati due minori

A Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello all’interno di un bagno di un istituto scolastico nel quartiere di Scampia. Due minori, di 17 e 15 anni, sono stati denunciati in relazione all’incidente: il primo per aver colpito il giovane e il secondo per favoreggiamento. L’episodio si è verificato all’interno di un ambiente scolastico della zona.

L’ultima pugnalata inferta al cuore pulsante della scuola arriva da Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell’istituto che frequenta nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. Non è escluso che il 14enne fosse vittima di bullismo. I carabinieri della Stazione di Scampia sono intervenuti intorno alle 17 di ieri presso l’istituto scolastico “ Pontano delle Arti e dei Mestieri ” in Viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti – non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo – effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli, la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti: 14enne accoltellato in un istituto di Scampia. Denunciati due minori Articoli correlati Leggi anche: Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Ragazzino di 14 anni accoltellato nei bagni della scuola. Attirato in trappola da due compagni: Vieni con noi; Achille Lauro, 'O Comandante di Napoli che spende e spande. Così Gava (con una trappola democristiana doc) lo incastrò; Preso Giuseppe Buonerba, misura cautelare per il ras dei capelloni; Napoli, la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti: 14enne accoltellato in un istituto di Scampia. Denunciati due minori. Napoli, commerciante sequestrato a Poggioreale: 76 anni di carcere al gruppo di Nicola RulloA Poggioreale, un appartamento diventa teatro di un inganno: una vittima rapinata di telefono e carta di credito. cronachedellacampania.it Napoli, Lukaku non torna: linea dura del club e di Conte - facebook.com facebook Da Napoli a Roma, i fari della commissione Binda puntati sul clan Moccia x.com