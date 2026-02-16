San Marino inseguimento e arresto | ladro aggredisce un agente finisce in ospedale dopo una fuga rocambolesca

Sabato sera, un uomo di 33 anni, cittadino albanese con precedenti penali, ha tentato di scappare dalla polizia civile di San Marino, scatenando un inseguimento che si è concluso con una caduta e il suo ricovero in ospedale. Durante la fuga, il ladro ha anche aggredito un agente, provocandogli una ferita e obbligando gli agenti a intervenire rapidamente per bloccarlo. La scena si è svolta in pieno centro, dove la polizia ha dovuto usare le manette per fermare il sospettato.

Notte di paura a San Marino: inseguimento, aggressione e l'arresto di un ladro con precedenti. Un uomo di 33 anni, cittadino albanese con una storia criminale alle spalle, è stato arrestato dalla polizia civile di San Marino sabato sera, a seguito di un rocambolesco inseguimento concluso con una caduta e un ricovero ospedaliero. L'arresto, avvenuto dopo una serie di furti e un'aggressione a un agente, solleva interrogativi sulla sicurezza nel piccolo stato e riaccende il dibattito sulla criminalità transfrontaliera. L'escalation degli eventi: dai furti a Dogana all'inseguimento. La serata si è trasformata in un'operazione di polizia intorno alle 18:30, quando è scattato l'allarme in una residenza nella zona di Dogana.