San Marino inseguimento e arresto | ladro aggredisce un agente finisce in ospedale dopo una fuga rocambolesca

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, un uomo di 33 anni, cittadino albanese con precedenti penali, ha tentato di scappare dalla polizia civile di San Marino, scatenando un inseguimento che si è concluso con una caduta e il suo ricovero in ospedale. Durante la fuga, il ladro ha anche aggredito un agente, provocandogli una ferita e obbligando gli agenti a intervenire rapidamente per bloccarlo. La scena si è svolta in pieno centro, dove la polizia ha dovuto usare le manette per fermare il sospettato.

Notte di paura a San Marino: inseguimento, aggressione e l’arresto di un ladro con precedenti. Un uomo di 33 anni, cittadino albanese con una storia criminale alle spalle, è stato arrestato dalla polizia civile di San Marino sabato sera, a seguito di un rocambolesco inseguimento concluso con una caduta e un ricovero ospedaliero. L’arresto, avvenuto dopo una serie di furti e un’aggressione a un agente, solleva interrogativi sulla sicurezza nel piccolo stato e riaccende il dibattito sulla criminalità transfrontaliera. L’escalation degli eventi: dai furti a Dogana all’inseguimento. La serata si è trasformata in un’operazione di polizia intorno alle 18:30, quando è scattato l’allarme in una residenza nella zona di Dogana.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Tenta la fuga da Nisida dopo una visita in ospedale e aggredisce un agente

Nella tarda mattinata del 19 gennaio, durante un trasferimento dall’Ipm di Nisida all'ospedale, si è verificato un episodio di tensione.

Arzano, inseguimento e arma clandestina: due giovani arrestati dai carabinieri dopo una fuga rocambolesca.

Questa mattina ad Arzano, i carabinieri hanno inseguito due giovani in fuga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittozzi vince l'inseguimento: primo oro olimpico italiano nel biathlon; Ruba un monopattino davanti al supermercato: scatta l'inseguimento in pieno centro; Il Pennarossa sorprende il Tre Fiori: è 0-0 nel recupero del 15° turno; La risalita dal dolore è amore.

san marino inseguimento eSAN MARINO – Si lancia da un terrazzo per fuggire: arrestato 33enne a Borgo Maggiore, ferito un agenteSAN MARINO - Un inseguimento per le vie della zona Boschetti, una colluttazione e l’uso del taser: si è conclusa così, nella serata del 14 febbraio, ... libertas.sm