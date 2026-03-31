Nella terza giornata del Torneo dei Candidati 2026, in corso a Pegeia, si sono verificati diversi avvenimenti significativi. Tra gli uomini, la partita tra Caruana e Sindarov ha portato a una fuga a due in testa alla classifica. Nel tabellone femminile, si sono registrati i primi cambiamenti nelle posizioni di vertice, segnando un inizio di tensione tra le concorrenti.

Terza giornata ricca di fatti da raccontare al Torneo dei Candidati 2026. A Pegeia, Cipro, evolve ulteriormente il discorso legato a chi tenterà di sfidare, in chiave Open, Gukesh Dommaraju, e a chi tenterà di raggiungere Ju Wenjun per quel che concerne le donne. Ma andiamo con ordine. Nel torneo Open sono due i risultati decisivi odierni. In particolare, prende il volo Fabiano Caruana, che per la verità approfitta di un errore clamoroso di Wei Yi, almeno per il livello del cinese, numero 8 della classifica mondiale. Di fatto, Wei Yi commette una svista colossale alla 17a mossa, lasciando completamente in presa un Alfiere netto. Visto l’errore, anzi l’orrore, obbligato è l’abbandono alla 19a. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Caruana-Sindarov, è fuga a due al Torneo dei Candidati. Anche tra le donne primi scossoni

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