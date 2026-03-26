Dal 29 marzo al 15 aprile si svolge il Torneo dei Candidati 2026 a Cipro, con eventuali spareggi fino al 16 aprile. La competizione decide il sfidante dei campioni del mondo di scacchi per i prossimi mesi. Tra gli uomini sono favoriti il giocatore italiano e il rivale statunitense. Tra le donne, una partecipante ha annunciato la rinuncia al torneo.

Da domenica 29 marzo a mercoledì 15 aprile (o a giovedì 16 aprile se serviranno gli spareggi) si terrà il Torneo dei Candidati 2026, che determinerà chi sfiderà gli attuali Campioni del Mondo di scacchi in un secondo momento nei prossimi mesi. Già, Campioni, non Campione. Questo perché, per la seconda volta, l’evento ospita parallelamente la versione Open, che porta dritta all’indiano Gukesh Dommaraju, e quella femminile, che invece permette di sfidare la cinese Ju Wenjun. Si va in quest’occasione a Cipro, e più precisamente al Cap St. Georges Hotel and Resort di Pegeia. Per la prima volta l’isola a sud della Grecia ospita un evento di tale importanza nel contesto scacchistico, anche se, come vedremo, i punti di domanda sul luogo sono molti, e a parecchi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Torneo dei Candidati 2026, Caruana e Nakamura favoriti a Cipro. Tra le donne c’è il caso-rinuncia Koneru

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