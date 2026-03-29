Scacchi | Caruana e Praggnanandhaa partono subito forte al Torneo dei Candidati 2026

Nella prima giornata del Torneo dei Candidati 2026 a Pegeia, Cipro, i giocatori hanno iniziato con mosse aggressive e intensi confronti. La competizione, che riunisce alcuni dei migliori scacchisti mondiali, si è aperta con partite che hanno mostrato grande determinazione da parte dei partecipanti. La sede del torneo, già al centro di discussioni, ha accolto le prime mosse di questa fase decisiva.

Prima giornata del Torneo dei Candidati a Pegeia, Cipro (location che, come abbiamo raccontato, ha tutti i suoi validi motivi per definirsi discussa) e subito le cose si fanno serie. Tris di vittorie nell’evento Open, che designerà lo sfidante dell’attuale Campione del Mondo in carica, Gukesh Dommaraju, mentre finiscono tutte patte le partite d’apertura della controparte femminile, dove in attesa di un’avversaria c’è Ju Wenjun. Il primo incontro a terminare nella giornata è quello tra Wei Yi e Matthias Bluebaum: il cinese e il tedesco si accordano rapidamente per la patta dopo 26 mosse (scacco perpetuo). I fuochi d’artificio, però, sono... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: Caruana e Praggnanandhaa partono subito forte al Torneo dei Candidati 2026 Articoli correlati Scacchi: Torneo dei Candidati 2026, Caruana e Nakamura favoriti a Cipro. Tra le donne c’è il caso-rinuncia KoneruDa domenica 29 marzo a mercoledì 15 aprile (o a giovedì 16 aprile se serviranno gli spareggi) si terrà il Torneo dei Candidati 2026, che determinerà... Leggi anche: Scacchi: Lorenzo Lodici patta con Fabiano Caruana a Saint Louis! E l’obiettivo 2600 ELO… Tutti gli aggiornamenti su Scacchi Caruana e Praggnanandhaa... Temi più discussi: Scacchi: Torneo dei Candidati 2026, Caruana e Nakamura favoriti a Cipro. Tra le donne c’è il caso-rinuncia Koneru; Torneo dei Candidati 2026: chi sfiderà il campione del mondo Gukesh D?; I Tornei dei Candidati 2026: si comincia a giocare domani; FantaCandidati 2026. Scacchi: Torneo dei Candidati 2026, Caruana e Nakamura favoriti a Cipro. Tra le donne c’è il caso-rinuncia KoneruDa domenica 29 marzo a mercoledì 15 aprile (o a giovedì 16 aprile se serviranno gli spareggi) si terrà il Torneo dei Candidati 2026, che determinerà chi ... oasport.it Candidati Scacchi 2026 a Cipro: Caruana e Nakamura favoriti, Koneru rinuncia per sicurezzaLa vigilia del Torneo dei Candidati 2026 si accende a Pegeia, Cipro, dove dal 29 marzo al 15 aprile (con possibili spareggi fino al 16) si sfideranno i migliori scacchisti del mondo. Il quadro della s ... it.blastingnews.com SCACCHI, CARLO GIULIANO E MATTIA MOTTA CAMPIONI PROVINCIALI GIOVANILI. (redazione) Si è svolto ieri, il Campionato provinciale giovanile di scacchi a Catania, ospitato nei locali del plesso L. Grassi del Liceo Statale Boggio Lera. La competizione, - facebook.com facebook Leclerc: "Gara divertente, scegliere dove usare l'energia è come giocare a scacchi" #F1 #JapaneseGP #Formula1 x.com