Tramvia nuova fase dei cantieri a Gavinana I commercianti e residenti | Disagi continui VIDEO

Dalle 21 di giovedì 12 febbraio l’apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti A Gavinana continuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di giovedì 12 febbraio è iniziata una nuova fase che prevede l’apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti tra via Giovanni delle Bande Nere e via Caponsacchi. Non si fermano i disagi per i commercianti di viale Giannotti. Marciapiedi ristretti e parcheggi mancanti con difficoltà nel carico e scarico merci. Sono solo alcuni dei disagi riscontrati dai commercianti di viale Giannotti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sono iniziati i lavori per la nuova linea tramviaria che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli.

