Amici anticipazioni | Briga lancia una frecciata a Sanremo e manda in tilt il talent
Briga, escluso da Sanremo, ha fatto il suo ritorno ad Amici 25 e ha subito attirato l’attenzione. Durante la registrazione del 22 febbraio 2026, il cantante ha presentato un nuovo brano, attirando i commenti dei presenti. Con il suo look deciso e una battuta pungente, ha commentato l’assenza al Festival, senza citarlo esplicitamente. La scena ha scatenato reazioni tra gli altri concorrenti e il pubblico in studio. Briga ha dimostrato di non aver dimenticato il suo stile diretto e provocatorio. La puntata andrà in onda domenica prossima.
Ad Amici 25 Briga ritorna sul palco con un nuovo brano e lancia una frecciatina al Festival di Sanremo dopo l’esclusione: ecco le anticipazioni e chi accede al Serale! Amici 25 si infiamma: Briga torna e lancia una stoccata sul Festival! Nella nuova registrazione di Amici 25 che andrà in onda domenica 22 febbraio 2026 abbiamo visto uno dei ritorni più attesi e chiacchierati del pomeridiano di Maria De Filippi: Briga è salito sul palco con carisma e. una frecciata pronta al bersaglio. Il rapper è tornato a calcare lo studio che lo ha lanciato al grande pubblico e ha presentato il suo nuovo singolo I Sognatori, scritto con dedica alla sua compagna incinta e dal forte impatto emotivo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
