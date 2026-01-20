Geolier sorprende i fan | inserisce la canzone Amen nel suo album

Geolier continua a consolidare il suo successo con l'inserimento della canzone

Continua l’ascesa vertiginosa di Geolier che sbaraglia le classifiche con il suo ultimo album Tutto è possibile. Il titolo del suo progetto discografico rispecchia la sua parabola essendo uno dei nomi più richiesti della scena.Geolier è un fenomeno musicale è batte anche sé stesso: tutti i brani.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Geolier, alla tracklist dell’album Tutto è possibile si aggiunge il freestyle AmenGeolier arricchisce l’album Tutto è possibile con il nuovo brano Amen, inserito nella tracklist dopo le numerose richieste dei fan.

Leggi anche: Geolier annuncia «Tutto è possibile», il suo nuovo attesissimo album

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il nuovo album di Geolier, l'annuncio di Harry Styles (e non solo). Le novità musicali da non perdere; Geolier monopolizza Spotify: tutte le tracce di Tutto è possibile nelle prime 16 posizioni; Tutto è possibile l’album del percorso di Geolier; Tutto è possibile di Geolier ft. Pino Daniele: testo e significato.

Geolier pubblica il freestyle che ha fatto impazzire i fan AmenIn estate Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour GEOLIER STADI 2026, l’artista è ... radiowebitalia.it

Fan in delirio per il firmacopie di Geolier: È unico. Il rapper firma autografi fino a notteMigliaia di fan hanno affollato il centro commerciale Maximall di Pompei per il firmacopie di Geolier in occasione del suo nuovo album Tutto è possibile ... msn.com

Geolier in AMEN - Freestyle

Mentre il New York Times celebra "Balorda Nostalgia" come "sorprendente ballad rock" () Olly domina le classifiche italiane del 2025. "Tutta vita" è infatti l’album più venduto in Italia, davanti a Sfera Ebbasta e Geolier, mentre "Balorda Nostalgia" conquista an - facebook.com facebook

GEOLIER: TUTTO È POSSIBILE E ORA C’È ANCHE “AMEN” Il rapper di Secondigliano domina le classifiche e inserisce a sorpresa il freestyle cult nella tracklist dell'album. Ecco l'analisi del brano e tutte le date del tour negli stadi 2026. x.com