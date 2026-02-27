Sayf ha annunciato il “Santissimo Tour” con due spettacoli previsti in Italia. La cantante ha presentato l’evento attraverso i propri canali social e ha condiviso le date delle esibizioni, senza specificare i dettagli delle location. Il tour segue il suo debutto sul palco dell’Ariston con la canzone “Tu mi piaci tanto”.

MILANO – Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “Tu mi piaci tanto” (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), Sayf ha annunciato il suo “Santissimo Tour” con due eventi: mercoledì 21 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano e martedì 27 ottobre 2026 all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita dal 26 febbraio su www.livenation.it. Nella serata delle cover, oggi, Sayf salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per reinterpretare “Hit the Road Jack” di Ray Charles, dando vita a un incontro tra universi sonori differenti. Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sayf annuncia il “Santissimo Tour” con due eventi

Sayf annuncia le date del tour “Santissimo”: orari e bigliettiIl protagonista genovese di questo Festival di Sanremo, Sayf, ha annunciato le prime date del suo “Santissimo tour”.

Leggi anche: Sayf: dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “Tu mi piaci tanto”, annuncia il suo “Santissimo Tour”

Sayf - SANREMISSIMO FREESTYLE

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sanremo, Sayf annuncia il suo Santissimo tour a Milano e Roma; Sayf annuncia le date del tour Santissimo: orari e biglietti; Sayf annuncia le prime date del Santissimo tour: Roma, Milano e Genova - Radio Globo; Sayf annuncia il Santissimo Tour: due date imperdibili a Milano e Roma.

Sanremo, Sayf annuncia il suo Santissimo tour a Milano e RomaSanremo, 25 feb. (askanews) – Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con Tu mi piaci tanto (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF ha annunciato il suo Santissimo Tour con due imperdibili app ... askanews.it

Sayf annuncia il Santissimo Tour e un duetto speciale con Britti e BiondiIl giovane artista Sayf, dopo il suo esordio al prestigioso palco dell’Ariston con il brano Tu Mi Piaci Tanto, si prepara a conquistare le scene musicali italiane con il suo atteso Santissimo Tour. Le ... notiziemusica.it

Sayf annuncia il Santissimo Tour con due appuntamenti a Milano e Roma x.com

In gara a Sanremo 2026 Sayf arriva in concerto con Santissimo Tour Acquista ora il tuo biglietto: https://buff.ly/376MVMn - facebook.com facebook