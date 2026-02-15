Il ministro Carlo Nordio e il ministro Matteo Piantedosi partecipano a un evento all’Hotel Savoia del Pilastro, promosso dai gruppi di Fratelli d’Italia, dopo che i due hanno criticato le recenti proposte di riforma della giustizia. L’iniziativa, intitolata ‘Non c’è sicurezza senza giustizia’, si svolgerà sabato 21 febbraio e mira a rafforzare il sostegno al ‘sì’ nel referendum. Per l’occasione, i ministri terranno interventi davanti a un pubblico di sostenitori nel centro congressi dell’hotel.

Si chiama ’Non c’è sicurezza senza giustizia’, l’evento con i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interni), organizzato dai gruppi di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, che si terrà sabato 21 febbraio all’Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2). Si tratta del dibattito ’rivelato’ in anticipo da Enrico Di Stasi, segretario del Pd di Bologna, e che inizialmente, si doveva tenere in piazza XX Settembre. Fratelli d’Italia ha deciso di spostarlo in un luogo meno ’sensibile’, per il rischio di contestazioni da parte di frange violente. La giornata lega il tema del referendum – con i meloniani in prima linea per il ‘sì’ alla riforma del governo sulla separazione delle carriere – a quello delle misure per rendere più sicuri i nostri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Hotel Savoia del Pilastro. Evento per il ’sì’ al referendum. Arrivano Nordio e Piantedosi

Il referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.