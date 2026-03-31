Durante l'inaugurazione della nuova sede del movimento politico, un rappresentante ha commentato la situazione attuale del centrodestra, sottolineando come il gruppo appaia troppo fluido recentemente. Ha inoltre fatto riferimento alla necessità di mantenere patti e valori non negoziabili, come quelli di Dio, patria e famiglia, e ha evidenziato che bisogna verificare se tali principi siano condivisi da tutti i membri del centrodestra.

Giovani Periferie – Ascoltare le fragilità: un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci (Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Beh, nel momento in cui si stabiliscono dei patti e dei valori non negoziabili — per noi ad esempio i valori di Dio, della patria e della famiglia rientrano tra quelli non negoziabili — bisogna vedere se tutto il centrodestra lo condivide. Perché il centrodestra, ultimamente, lo sto vedendo in alcune componenti un po' troppo fluido, un po' troppo smunto", così Rossano Sasso deputato di Futuro Nazionale all'apertura della nuova sede a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Giovani Periferie – Ascoltare le fragilità: un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido

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