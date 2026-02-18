Rossano Sasso Futuro Nazionale | La Lega ormai è un partito moderato non sono io il traditore

Rossano Sasso, ex deputato della Lega, ha annunciato di aver aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Vannacci, per motivi legati a differenze di vedute. La sua scelta deriva dalla convinzione che il centrodestra abbia già una forte presenza di forze moderate e non vede più nella Lega un partner affidabile. Sasso critica la linea del partito, definendola troppo radicale, e precisa che non si considera più un traditore. La sua adesione rappresenta un nuovo passo nel suo percorso politico, lontano da vecchie alleanze.

Rossano Sasso, deputato da poco uscito dalla Lega, racconta a Fanpage.it il nuovo partito fondato da Vannacci, Futuro Nazionale, a cui ha aderito: "La componente moderata all'interno del centrodestra è già abbondantemente rappresentata. Si può votare Noi Moderati, si può votare Forza Italia, si può votare anche la Lega. A un italiano di destra rimane la scelta tra un partito un po' meno moderato e un po' più conservatore, come Fdi, e un partito di destra vera come Futuro Nazionale".🔗 Leggi su Fanpage.it Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputatiRoberto Vannacci ha annunciato di aver portato con sé in Futuro Nazionale due deputati che hanno lasciato Lega: Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Rossano Sasso, deputato vannacciano: “La Lega ormai è gender fluid”Rossano Sasso, deputato di Vannacci, esprime preoccupazione riguardo a quella che definisce una svolta “gender fluid” della Lega. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Campanili, lotta al woke e famiglia naturale: ecco lo statuto di Futuro Nazionale di Vannacci; IL DEPUTATO ROSSANO SASSO SARA’ IL RESPONSABILE SUD ITALIA DI FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI; Futuro nazionale, il partito di Vannacci prende corpo: la squadra del generale; Lo Statuto di Vannacci: la cittadinanza non si regala, no ad aborto, eutanasia, ideologie gender e woke. Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputatiFuturo Nazionale di Roberto Vannacci accoglie i due ex deputati della Lega Edoardo Ziello e Rossano Sasso, un nuovo schiaffo a Matteo Salvini ... virgilio.it Futuro Nazionale, Sasso: Subito tre leggi su famiglia, sicurezza e remigrazioneStatuto di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: identità tradizionale, famiglia naturale, sicurezza e remigrazione tra i punti chiave illustrati dal deputato Rossano Sasso. tag24.it Rossano Sasso. . Se un partito per anni dice e si batte contro gender e woke, ma poi apre all'ideologia lgbt, chi è che tradisce Chi è il vero traditore Quel partito o il singolo deputato che per coerenza ai propri ideali lo abbandona e ne fonda uno nuovo, part facebook I deputati Edoardo #Ziello e Rossano #Sasso annunciano l'uscita dalla Lega e il passaggio a Futuro Nazionale di Roberto #Vannacci, comunicando la decisione attraverso i propri canali istituzionali e social. @ultimora_pol x.com