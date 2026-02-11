Sasso Futuro Nazionale | Da oggi centrodestra non é più lo stesso abbiamo votato fiducia a Governo – Il video

Questa mattina a Montecitorio, i rappresentanti di Futuro Nazionale, Sasso, Ziello e Pozzolo, hanno annunciato che il centrodestra non sarà più lo stesso. Dopo aver votato a favore del decreto sull’Ucraina, hanno detto che il governo ha ottenuto la loro fiducia e che le cose stanno cambiando. La giornata si è chiusa con un messaggio chiaro: niente più come prima.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 Il punto stampa a Montecitorio di Sasso, Ziello e Pozzolo di Futuro Nazionale dopo il voto di fiducia su Dl Ucraina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Questa mattina il governo ha posto la fiducia sul decreto che riguarda l’invio di soldi e armi all’Ucraina.

In Aula, Sasso di Futuro Nazionale ha commentato la manovra che riguarda l’invio di soldi e armi a Zelensky.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sasso (Futuro Nazionale): Da oggi centrodestra non é più lo stesso, abbiamo votato fiducia a Governo

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Sasso e Ziello abbandonano la Lega e si uniscono al movimento di Vannacci; Lega, un altro addio: Vado con Vannacci, l'annuncio di Sasso; Sasso (Futuro Nazionale): Con i 4 mld per Ucraina avremmo potuto fare tante cose per gli italiani; La truppa di Vannacci in Parlamento: i leghisti Ziello e Sasso aderiscono a Futuro nazionale.

Sasso (Futuro Nazionale): Da oggi centrodestra non è più lo stesso, abbiamo votato fiducia a GovernoRoma, 11 febbraio 2026 Il punto stampa a Montecitorio di Sasso, Ziello e Pozzolo di Futuro Nazionale dopo il voto di fiducia su Dl Ucraina. msn.com

Sasso (Futuro Nazionale): Da oggi centrodestra non é più lo stesso, abbiamo votato fiducia a Governo(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 Il punto stampa a Montecitorio di Sasso, Ziello e Pozzolo di Futuro Nazionale dopo il voto di fiducia su Dl Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... la7.it

Futuro Nazionale erode consensi al Carroccio. Secondo i dati, il 59 per cento degli elettori di centrodestra vuole il generale in maggioranza. Ma il 59 per cento boccia il Governo di Giorgia Meloni - facebook.com facebook

"Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro #Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra #Ucraina e #Russia sia deleterio per l'Europa, per l'Italia e anche per l'Ucraina”. Lo ha detto l'eurodeputato e l x.com