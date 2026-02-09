Aule informatica nelle scuole Latina fanalino di coda | sono appena l' 8%

A Latina solo l’8% delle scuole ha aule informatiche funzionanti. La mancanza di computer nelle classi rende difficile per gli studenti imparare l’uso delle tecnologie digitali. La situazione mette in evidenza come molte scuole siano ancora indietro su questo fronte, aggravando le differenze tra chi ha possibilità e chi no.

La scuola rappresenta un presidio fondamentale per acquisire conoscenze digitali. Non solo per trasmettere conoscenze ma anche per garantire parità di accesso a strumenti e infrastrutture digitali, riducendo le disuguaglianze educative. Ma l'Italia resta tra i paesi europei con la più bassa.

