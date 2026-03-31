Il 31 marzo 2026, si è verificata una svolta nel caso delle due donne, madre e figlia, decedute poco dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Le due sono state inizialmente considerate vittime di una sospetta intossicazione alimentare, ma le ultime analisi indicano che si trattò di un omicidio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, escludendo l'ipotesi di intossicazione accidentale.

Pescara, 31 marzo 2026 - Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. L’autopsia su mamma e figlia morte a Campobasso: cosa sappiamo. Il padre uscito dalla Rianimazione Il medico legale Benedetta Pia De Luca ha chiesto alla Procura una proroga di 30 giorni per consegnare le relazioni con i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Jelsi sono state avvelenate. “Non fu intossicazione ma omicidio”

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Le indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvenuta nelle ore successive al Natale scorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso, sono vicine ad una svolta. E' quanto si apprende da fonti qualificate. #ANSA x.com