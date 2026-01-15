Nuova linea metropolitana di Napoli | la progettazione affidata alla Ets di Villa d’Almè

La nuova linea metropolitana di Napoli vede la progettazione affidata a ETS S.p.A., società ingegneristica con sede a Villa d’Almè. Specializzata in infrastrutture, edilizia sanitaria e residenziale, ETS si occupa di progettazione e direzione lavori, contribuendo allo sviluppo di un sistema di trasporto più efficiente per la città. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità urbana e sostenere la crescita locale.

Villa d'Almè. ETS S.p.A., società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti nucleari e a idrogeno) – rende nota l'aggiudicazione della progettazione esecutiva relativa al Lotto 2 della nuova Linea Metropolitana di Napoli. L'opera interessa il tratto compreso tra la stazione di Napoli – Di Vittorio e la stazione di Casoria – Afragola ed ETS opererà in qualità di mandante all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione (RTP) guidato da SYSTRA S.

A Napoli Webuild si aggiudica il lotto 1 della nuova linea 10 della metropolitana - Nel raggruppamento anche Consorzio Eteria, Costruire Spa, Icm Spa e Metropolitana di Napoli Spa

La Ets di Villa d'Almè progetterà la nuova metropolitana di Napoli - La società ingegneristica si è aggiudicata l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione degli impianti del Lotto 2

