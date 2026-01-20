Autolinee passo avanti per la riqualificazione

La Regione Lazio ha avviato la gara per la riqualificazione dell’area utilizzata da Autolinee Latina, con un importo di base di 257.000 euro. Questo intervento, affidato a Cotral Spa, rappresenta un passo importante nel progetto di miglioramento delle infrastrutture dell’azienda, volto a ottimizzare i servizi e a favorire uno sviluppo più sostenibile dell’area.

Passo in avanti nel progetto di restyling della autolinee di Latina. La Regione Lazio - ente appaltante Cotral Spa ha indetto la gara di affidamento per la riqualificazione dell’area utilizzata dall’azienda, con valore a base di asta 257.900 euro.Gli interventi oggetto della gara comprendono.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

