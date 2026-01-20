Autolinee passo avanti per la riqualificazione
La Regione Lazio ha avviato la gara per la riqualificazione dell’area utilizzata da Autolinee Latina, con un importo di base di 257.000 euro. Questo intervento, affidato a Cotral Spa, rappresenta un passo importante nel progetto di miglioramento delle infrastrutture dell’azienda, volto a ottimizzare i servizi e a favorire uno sviluppo più sostenibile dell’area.
Passo in avanti nel progetto di restyling della autolinee di Latina. La Regione Lazio - ente appaltante Cotral Spa ha indetto la gara di affidamento per la riqualificazione dell’area utilizzata dall’azienda, con valore a base di asta 257.900 euro.Gli interventi oggetto della gara comprendono.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Ex distilleria Ilda. Passi avanti verso la riqualificazione
Riaperto l’incrocio strategico: "Avanti con la riqualificazione"Da ieri, l’incrocio tra via Marconi e via Roma è stato riaperto, segnando la conclusione dei lavori di riqualificazione.
Argomenti discussi: Ecco i nuovi bus: Più comodi per gli studenti; L’odissea di cinque ore sul bus : Viaggio da incubo con il ghiaccio per arrivare da Firenze a Bibbiena; Lados inaugura la nuova sede a Locri: un passo avanti per solidarietà e servizi; Calabria, nuovo passo avanti per l’elettrificazione della linea Ionica.
Eterologa. Lorenzin firma il decreto di aggiornamento delle linee guida: Importante passo in avanti per aggiornare il quadro normativo che regola la Pma - Numerose le variazioni introdotte rispetto alle linee guida attualmente in vigore. Fra le principali l’accesso alle tecniche di fecondazione eterologa, la raccomandazione di un’attenta valutazione ... quotidianosanita.it
Ecco i nuovi bus: Più comodi per gli studenti - Presentati a Cascina tre nuovi mezzi di Autolinee Toscane, destinati in via prioritaria ai servizi extraurbani a domanda debole delle aree del Valdarno, della Valdicecina e dell’Extraurbana Pisana (Fa ... msn.com
Operai Stellantis, passi avanti sul trasporto Ferrandina–Melfi. Lacorazza (Pd) ringrazia Pepe e Autolinee Nolè: "Vigileremo" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.