Il Tar delle Marche ha deciso | il bando per la gestione del Posapark va rifatto

Il Tar delle Marche ha deciso di annullare il bando del Comune di Ancona per la gestione del bar del Parco Belvedere di Posatora. La gara, precedentemente assegnata alla “Wm Srl” dopo 11 anni di gestione da parte dei fratelli Ramazzotti, dovrà essere ripetuta. La decisione implica la riapertura della procedura, senza modificare le tempistiche previste per il rinnovo di questa attività nel parco.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della "I Rama Srl". Determinante il fatto che l'avviso del Comune non era mai stato pubblicato sull'albo pretorio. La società "Wm Srl" che ha gestito l'attività nell'estate 2025 annuncia tuttavia battaglia ANCONA – Bar del Parco Belvedere di Posatora, è tutto da rifare. Il Tar delle Marche ha infatti annullato il bando del Comune di Ancona che ne aveva assegnato la gestione alla “Wm Srl”, dopo 11 anni di gestione della “I Rama Srl” dei fratelli Ramazzotti, i quali sono anche coloro che hanno presentato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, avendo ritenuto sin da subito, dal loro punto di vista, che qualcosa non andava, al punto da impedirgli di partecipare.🔗 Leggi su Anconatoday.it

