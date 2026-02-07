Parco archeologico di Baratti bando per la gestione del bar-ristorante | domande entro il 17 febbraio

La Parchi Val di Cornia ha aperto il bando per affidare la gestione del bar-ristorante nel parco archeologico di Baratti e Populonia. Le aziende interessate devono presentare le domande entro il 17 febbraio. La decisione riguarda l’area della necropoli di Piombino, punto di grande interesse per visitatori e appassionati di storia.

La Parchi Val di Cornia ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio bar ristorante del parco archeologico di Baratti e Populonia (area necropoli) nel comune di Piombino. Situato all’interno di un.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Baratti Populonia Parco archeominerario di San Silvestro, bando per la gestione del bar ristorante: domande entro il 20 dicembre È stato pubblicato un avviso pubblico per la gestione del bar ristorante del Parco Archeominerario di San Silvestro, con una concessione di cinque anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Baratti Populonia Argomenti discussi: Bar ristorante a Baratti. Bando per la concessione; A bando la gestione del bar del Parco Archeologico; Porto Cesareo - Continua la riqualificazione di Torre Chianca, la soddisfazione dell’ex sindaco Tarantino; PORTO CESAREO: IL COMMISSARIO PREFETTIZIO APPROVA IL PROGETTO PER IL RESTAURO DI TORRE CHIANCA. La festa etrusca al Parco archeologico di Baratti e PopuloniaIl Parco archeologico di Baratti e Populonia conserva i resti archeologici dell’antica città etrusca di Populonia, l’unica fondata direttamente sul mare e nota in tutto il mondo antico come un vero e ... ansa.it Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è il cuore della civiltà etrusca. Lo visiteremo a #PassaggioANordOvest, 15.00 @RaiUno, attraversando la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, una delle più grandi del mondo antico, alla scoperta della tomba i x.com Il Parco archeologico del Colosseo saluta atlete e atleti di tutto il mondo che prendono parte alle Olimpiadi MilanoCortina2026! The Parco archeologico del Colosseo welcomes athletes from around the world taking part in the #MilanoCortina2026 Olympic facebook

