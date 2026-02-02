La polizia ha arrestato due uomini di 31 e 47 anni, coinvolti in un giro di pedopornografia e violenza sessuale online su minori. Gli arresti sono avvenuti in due diverse città, Reggio Calabria e Trento, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla procura di Milano. Quattro persone sono indagate, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per smantellare l’intera rete.

Due uomini, uno di 31 e l’altro di 47 anni, sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in due diverse province italiane, Reggio Calabria e Trento, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Milano. L’azione, portata avanti con il supporto del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, ha portato all’identificazione di altri quattro soggetti indagati per reati gravi legati all’abuso sessuale su minori commesso a distanza. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di provvedimenti emessi dalla stessa Procura, che ha svolto un’indagine approfondita su un fenomeno crescente e particolarmente insidioso: l’abuso sessuale in tempo reale su minori, noto in ambito internazionale come “live distant child abuse”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedopornografia e violenza sessuale online su minori, 2 arresti e 4 indagati: blitz anche a Reggio C

Approfondimenti su Reggio Calabria

La polizia ha eseguito un blitz contro la pedopornografia online e la violenza sui minori.

La polizia ha arrestato due persone tra Trento e Reggio Calabria in relazione a episodi di violenza sessuale online sui minori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: VIOLENZA SESSUALE SU MINORE E PEDOPORNOGRAFIA: FISSATO L'ABBREVIATO PER L'INFERMIERA E LA COPPIA; Violenza sessuale su minorenne. Finisce in carcere a 86 anni: Deve scontare 3 anni e 4 mesi; Abusi sessuali nella casa d'accoglienza e pedopornografia: fermato educatore; Violenze sessuali in aumento e tentati femminicidi raddoppiati:Due denunce di stupro al giorno.

Violenza sessuale online a distanza: due arresti, uno è in TrentinoL'indagine, avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, ha portato a indagare sei persone per un fenomeno noto come live distant child abuse ... trentotoday.it

Violenza sessuale on line a distanza su minori: arrestato un trentinoSi tratta di un uomo di 47 anni; arrestato anche un 31enne di Reggio Calabria. L'indagine della Polizia Postale di Milano ... rainews.it

ARRESTATO IN PROVINCIA DI TRENTO PER PEDOPORNOGRAFIA ONLINE Violenza sessuale su minori: con l'indagine disposta dalla procura di Milano, due soggetti di 47 e 31 anni sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzi - facebook.com facebook

VIOLENZA SESSUALE SU MINORI, IN MANETTE 35ENNE EDUCATORE CASA DI ACCOGLIENZA La Polizia di Stato, nel corso di un’operazione volta al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per violenza sessual x.com