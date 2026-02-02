Pedopornografia e violenza sessuale online su minori 2 arresti e 4 indagati | blitz anche a Reggio Calabria

La polizia ha eseguito un blitz contro la pedopornografia online e la violenza sui minori. Due uomini, di 31 e 47 anni, sono stati arrestati nelle province di Reggio Calabria e Trento. Sono accusati di aver detenuto e diffuso grandi quantità di materiale pedopornografico. Sono anche 4 le persone iscritte nel registro degli indagati. L’operazione mira a fermare chi si nasconde dietro a questi crimini su internet.

La procura di Milano, grazie alle indagini della polizia postale ha scoperto diversi casi di live distant child abuse ovvero abusi sessuali su minori realizzati a distanza tramite webcam e dispositivi tecnologici Due uomini, rispettivamente di 31 e 47 anni, sono stati arrestati nelle province di Reggio Calabria e Trento con l’accusa di “detenzione e diffusione di ingente materiale pedopornografico”. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’operazione è il risultato di un’inchiesta della procura di Milano, condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, nell’ambito della quale sei persone risultano altresì indagate per il reato di “violenza sessuale online a distanza ai danni di minori”, fenomeno noto come “live distant child abuse”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

