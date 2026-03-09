Stefano De Martino contento per la conduzione di Sanremo 2027 | Sarà un anno intenso ma…

Stefano De Martino annuncia che condurrà Sanremo nel 2027, descrivendo l’impegno come un anno intenso. Durante un’intervista, il conduttore ha parlato di alcuni aspetti che lo rendono nervoso, senza entrare nei dettagli delle sue paure. La sua partecipazione alla manifestazione musicale è stata confermata e si prepara ad affrontare le sfide legate alla direzione dello show.

Stefano De Martino si prepara per la conduzione di Sanremo 2027, il conduttore svela cosa lo paralizza. Carlo Conti è stato felice di annunciare chi lo sostituirà il prossimo anno a Sanremo 2027, durante la finale ha invitato Stefano De Martino sul palco dell’Ariston e ha rivelato che ci sarà lui al timone della kermesse. Oltre ad occuparsi della conduzione sarà anche il direttore artistico, non sarà certo una sfida facile ma lui è molto felice per la possibilità che la Rai gli ha dato. Raggiunto da Le Iene a Stefano Corti ha detto: “Ho il vantaggio di avere un bel po’ di tempo per preparare tutto. Sarà un bell’anno intenso, lungo, però sono contento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Leggi anche: Stefano De Martino: ufficiale la conduzione del Festival di Sanremo 2027

Sanremo 2027, Stefano De Martino torna in pole position per la conduzioneA meno di una settimana dall'avvio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, in casa Rai si guarda già al 2027 e il toto-nomi...

Stefano De Martino nuovo direttore artistico Sanremo 2027 #stefanodemartino #sanremo2026

Una raccolta di contenuti su Stefano De Martino contento per la...

Temi più discussi: Stefano De Martino conosce il contenuto dei pacchi di Affari Tuoi? La verità sui consigli ai pacchisti; Sanremo 2026, a Stefano De Martino le chiavi della prossima edizione del Festival; Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; De Martino e quella mossa un po’ furbetta: Sanremo ricomincia da Stasera tutto è possibile.

''Sarà un anno lungo e intenso'': Stefano De Martino parla di Sanremo 2027 con 'Le Iene'Stefano De Martino sa che il prossimo anno per lui sarà molto intenso. Il 36enne è infatti conduttore e direttore artistico ... gossip.it

Stefano De Martino a Le Iene: Sanremo? Non ho una gavetta infinita, ma un po’ di incoscienza. Ora devo lavorareStefano De Martino torna a parlare della sua nomina a conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo a Le Iene ... dire.it

Sinceramente io quando sono arrivato ad Amici a 19, 20 anni già mi era cambiata la vita e già mi andava bene così. Quindi io sono a credito con la vita e adesso ancora di più. " Stefano De Martino inizia a pensare concretamente al Festival di Sanremo 2027, - facebook.com facebook

Al Bano presenterà una canzone a Stefano De Martino per partecipare a #Sanremo2027: “Ho la sanremite acuta. Sono cresciuto in un paesino in cui Sanremo era il secondo Natale, era il Natale pagano. Io amo la gara” #SanMarinoSongContest #SanMarino x.com