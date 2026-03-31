Sanità spariti due milioni nel silenzio

Due milioni di euro sono scomparsi dai fondi sanitari senza che ci siano state comunicazioni ufficiali. La vicenda è stata portata all’attenzione del consiglio comunale dal gruppo di minoranza, che ha richiesto l’intervento dell’amministrazione. Il sindaco ha quindi convocato una riunione del consiglio comunale per martedì sera, con l’obiettivo di discutere della vicenda e delle eventuali azioni da intraprendere.

Dopo l’intervento del gruppo consiliare di minoranza "Per Cingoli", il sindaco Michele Vittori ha convocato il consiglio comunale per martedì prossimo alle 19. "La realtà della sanità cingolana – ha detto il gruppo di opposizione con a capo Alessandro Maccioni – è ben diversa da quella che il sindaco e la giunta ci rappresentano. La Regione, con un tratto di penna, ha cancellato un finanziamento di 2 milioni (già assegnato nel primo trimestre 2025) finalizzato alla ristrutturazione del Pronto soccorso e all’ampliamento di spazi destinati ad alcuni ambulatori dell’ospedale cingolano. Un atto gravissimo che denota purtroppo la marginalità del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, spariti due milioni nel silenzio" Articoli correlati Truffa a Messina, sequestrati 1,3 milioni a due consulenti finanziari: rendimenti promessi, soldi sparitiDue persone risultano indagate e oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Messina... Leggi anche: Sanità, Riccardi rompe il silenzio nel pieno dello scontro interno: “Basta posizioni acquisite”