Truffa a Messina sequestrati 1,3 milioni a due consulenti finanziari | rendimenti promessi soldi spariti

A Messina, due consulenti finanziari sono sotto indagine per aver truffato diversi clienti, portando al sequestro di oltre 1,2 milioni di euro. La vicenda è partita dalle denunce di alcuni investitori che avevano affidato loro i risparmi, credendo in promesse di rendimenti elevati. Gli investigatori hanno scoperto che i consulenti avevano promesso guadagni sicuri, ma i soldi sono scomparsi senza lasciare traccia. Tra le accuse c’è anche il fatto che alcuni clienti hanno perso tutti i loro risparmi. La procura ha deciso di intervenire immediatamente, sequestrando i fondi sospetti.

Due persone risultano indagate e oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati durante un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Messina su delega della Procura della Repubblica. I soggetti sono accusati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, dopo aver attirato investitori con la promessa di rendimenti elevati tramite investimenti obbligazionari. Le indagini e il sequestro dei beni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica (Sezione Criminalità economica), che ha coordinato le indagini affidate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.