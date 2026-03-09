Infortuni siglato protocollo Procura Roma-Asl 1 2 e 3

È stato firmato in Procura a Roma un nuovo protocollo tra le autorità giudiziarie e le ASL 1, 2 e 3 per gestire le indagini sugli infortuni sul lavoro. L’accordo definisce le procedure da seguire durante le attività di polizia giudiziaria in caso di incidenti sul lavoro nel territorio della città. La firma avviene in un contesto di collaborazione tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – E' stato sottoscritto in Procura a Roma il nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare gli interventi e le indagini di polizia giudiziaria in occasione di infortuni sul lavoro nel territorio capitolino. L'accordo, firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio e dai direttori generali delle Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, Roma 2, Francesco Amato, e Roma 3, Laura Figorilli, alla presenza di Andrea Urbani, direttore direzione Salute e Integrazione sociosanitaria Regione Lazio, nasce dalla necessità di contrastare un fenomeno infortunistico che ha assunto dimensioni allarmanti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventiIl documento nasce con l'obiettivo di contrastare un fenomeno che ha assunto una "dimensione allarmante" nella Capitale. Sicurezza sul Lavoro a Roma: il Nuovo Protocollo tra Procura e ASLCosa: Siglato un nuovo Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Roma e le ASL cittadine per gestire le indagini sugli infortuni sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti su Infortuni siglato protocollo Procura... Infortuni, siglato protocollo Procura Roma-Asl 1, 2 e 3E' stato sottoscritto in Procura a Roma il nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare gli interventi e le indagini di polizia giudiziaria in occasione di infortuni sul lavoro nel territorio capito ... adnkronos.com Procura, Regione e Asl firmano un protocollo contro gli infortuni sul lavoroPer migliorare l'efficienza nelle indagini nei casi più gravi Asl attive 24 ore su 24 e Polizia giudiziaria tempestivamente sul posto ... rainews.it