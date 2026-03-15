La sanità siciliana è al centro di un’indagine giudiziaria che ha portato alla scoperta di una rete di corruzione smantellata da un boss locale. La vicenda coinvolge figure politiche e amministrative, con dettagli che stanno emergendo nelle ultime settimane. Le autorità hanno sequestrato documenti e decapitato alcune strutture sospette, mentre le indagini proseguono per chiarire l’intera portata dell’inchiesta.

La politica siciliana si trova al centro di un turbine giudiziaria che rischia di travolgere l’intero schieramento del centrodestra regionale. L’inchiesta, focalizzata sul sistema sanitario, ha portato alla luce una rete di preferenze e corruzione che coinvolge direttamente il vertice dell’amministrazione regionale. Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, è costretto a gestire la crisi mentre un boss delle inchieste chiama in causa le strutture di potere esistenti. Il quadro si complica ulteriormente quando emergono collegamenti tra i vertici politici e le reti criminali operate nel settore sanitario. La gravità della situazione risiede nella possibilità che le scelte amministrative siano state influenzate da logiche di scambio illecito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità siciliana: il boss smantella la rete di corruzione

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