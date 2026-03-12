Incontri segreti e tangenti | la rete di Vetro-Aveni tra mafia sanità e politica siciliana

In Sicilia, tre città sono al centro di un’indagine che coinvolge incontri riservati e pagamenti illeciti. La rete tra figure politiche, imprenditori e organizzazioni criminali si estende tra Palermo, Messina e Agrigento, dove vengono contestate connessioni e scambi di favori. Le indagini hanno portato alla luce una serie di operazioni che collegano diversi settori, dalla sanità alle attività illecite.

L’inchiesta della Dda ricostruisce come Salvatore Iacolino avrebbe facilitato gli imprenditori in sanità e lavori pubblici, mentre tensioni politiche nella maggioranza regionale aprono lo spettro di elezioni anticipate Palermo, Messina, Agrigento. Tre città che segnano i punti di una complessa rete di relazioni tra politica, affari e mafia. In questo contesto, Salvatore Iacolino, ex europarlamentare e dirigente regionale di spicco, e Carmelo Vetro, imprenditore mafioso appena scarcerato, si incontravano in momenti apparentemente ordinari: a un tavolo del bar “Queto” di Agrigento, discutevano di politica, sanità, nomine e appalti, ignari di essere intercettati grazie a un trojan installato sul cellulare di Vetro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mafia, massoneria e sanità: l'inchiesta sul manager vicino a Schifani "terremota" la politica siciliana. Il Gip: "Suscita sfiducia verso le istituzioni"

Sanità siciliana: arresti, mafia e 8 mesi di attesa

