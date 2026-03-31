Sanità | riordino Irccs Alleanza contro il cancro | Rafforza ricerca assistenza e reti

L'Alleanza contro il cancro ha commentato il riordino degli Irccs, sottolineando che la nuova disciplina mira a rafforzare la ricerca, l'assistenza e le reti di collaborazione tra gli istituti. La riforma riguarda la revisione delle norme che regolano gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione e la funzionalità delle strutture dedicate alla lotta contro il cancro.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Alleanza contro il cancro accoglie con grande favore l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, in esame definitivo, del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200. Il provvedimento rappresenta un segnale importante di attenzione verso il sistema della ricerca sanitaria italiana e - riferisce una nota - introduce elementi utili a rendere più forte, più coerente e più moderna la governance degli Irccs, rafforzandone il ruolo strategico nell'integrazione tra ricerca, assistenza e formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità: riordino Irccs, Alleanza contro il cancro: "Rafforza ricerca, assistenza e reti" Articoli correlati Sanità, Zanella, 'con Dlgs sugli Irccs istituire dirigenza ricerca sanitaria'Roma, 16 gen (Adnkronos) - "In occasione dell'esame del decreto legislativo (atto governo 364) sul riordino degli Irccs (Istituti di ricovero e cura... Ospedali, il ministero della Salute annuncia il riordino degli IrccsÈ stato approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): lo...