Ospedali il ministero della Salute annuncia il riordino degli Irccs

Il ministero della Salute ha annunciato l’approvazione definitiva del decreto legislativo che riguarda il riordino degli Irccs, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La comunicazione è stata diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri, senza ulteriori dettagli sul contenuto del provvedimento o sui cambiamenti previsti.

È stato approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): lo rende noto il ministero della Salute, all’indomani del Consiglio dei ministri. Il riordino “punta a creare e sviluppare reti di ricerca di eccellenza, aperte anche a collaborazioni nazionali e internazionali, potenziare la ricerca clinica con nuove figure professionali dedicate e aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di ricerca”, osserva il ministero. Per Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione e della ricerca del ministero, si tratta di “un passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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