Sanità Zanella ' con Dlgs sugli Irccs istituire dirigenza ricerca sanitaria'

Il decreto legislativo sul riordino degli Irccs mira a rafforzare la ricerca sanitaria pubblica. La proposta, in discussione alla commissione Affari sociali, sottolinea l'importanza di garantire stabilità contrattuale e percorsi di carriera qualificati per il personale impegnato in questo settore. Un tema cruciale per il miglioramento e la sostenibilità della sanità pubblica italiana.

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "In occasione dell'esame del decreto legislativo (atto governo 364) sul riordino degli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) che la prossima settimana sarà il commissione Affari sociali, ricordiamo l'urgenza di garantire stabilità contrattuale e percorsi di carriera adeguati per il personale della ricerca sanitaria pubblica". Lo dice la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella. "Da quello che abbiamo potuto apprendere, nel testo manca del tutto l'istituzione della Dirigenza della Ricerca Sanitaria, figura esplicitamente citata nella Relazione Illustrativa -prosegue-.

