Sanità Giuliano UGL | Nuove lauree cliniche per infermieri svolta per il SSN Ora si valorizzi la professione 

Giuliano (UGL) sottolinea l'importanza delle nuove lauree cliniche per infermieri come occasione di crescita professionale e di rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. La riforma si concentra sulla valorizzazione delle competenze, sui percorsi di carriera e sulla tutela della professione infermieristica, puntando a un sistema sanitario più efficiente e qualificato.

Valorizzazione delle competenze, nuovi percorsi di carriera e rafforzamento del SSN al centro della riforma. La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione delle nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri, ritenendola un passaggio strategico e necessario per il rilancio della professione infermieristica e per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. “Siamo di fronte a una riforma attesa da anni che va finalmente nella direzione giusta», dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. « L’istituzione delle lauree magistrali specialistiche per l’infermiere di famiglia e comunità, per l’area critica ed emergenziale e per l’ambito neonatale e pediatrico rappresenta un riconoscimento concreto delle competenze avanzate che gli infermieri già oggi esercitano quotidianamente nei reparti, sul territorio e nelle cure domiciliari». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

