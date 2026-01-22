Fascismo | legge iniziativa popolare contro propaganda fascista Braga ' Pd la sostiene'

Un'iniziativa popolare mira a contrastare la propaganda fascista e nazista attraverso una proposta di legge. Il Partito Democratico ha espresso il suo sostegno, sottolineando l'importanza di tutelare la memoria storica e promuovere un clima di rispetto e legalità. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nel rafforzare le norme contro ogni forma di propaganda estremista, contribuendo alla tutela dei valori democratici nel nostro paese.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Noi appoggiamo questa proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Non è un'operazione nostalgia ma vogliamo raccontare quale futuro vogliamo costruire, quale Paese lasciare alle nuove generazioni. Per noi la condanna del fascismo mai è mai finita e non va offesa la storia di tanti che diedero vita per la democrazia. E' in atto invece una operazione politica che punta a fare del fascismo un tratto della destra con un delegittimazione costante della lotta della Resistenza". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, in una conferenza stampa a Montecitorio con Maurizio Verona Sindaco di Sant'Anna di Stazzema e promotore della legge, Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, e Dario Parrini, promotore della battaglia per i risarcimenti agli eredi delle vittime dei crimini nazi-fascisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

