Servizi e ambulatori specialistici | via alle case della comunità di Cinisi e Capaci

Da oggi, le case della comunità di Cinisi e Capaci offrono servizi sanitari e ambulatori specialistici. Gli ospedali locali sono pronti ad accogliere i cittadini, che potranno ricevere assistenza senza dover andare in strutture più grandi. La novità riguarda soprattutto i servizi di base e le visite specialistiche, che ora sono più vicini a casa. La popolazione attende con interesse questa novità, che dovrebbe semplificare molto la vita di chi ha bisogno di cure frequenti.

Con un investimento superiore al milione di euro, l'Asp ha attivato i due presìdi realizzati con fondi del Pnrr. Salgono a sei le strutture in funzione in provincia. Il direttore generale: "Stiamo costruendo una rete territoriale moderna e capillare" Servizi sanitari e ambulatori specialistici entrano ufficialmente in funzione da oggi nelle case della comunità di Cinisi e Capaci. L'Asp di Palermo ha attivato i due presìdi della sanità territoriale realizzati con fondi del Pnrr – Missione 6 Salute, rendendo operativi i servizi previsti dal nuovo modello di assistenza di prossimità. L'investimento complessivo per le due strutture supera un milione di euro ed è stato destinato a interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia e impiantistica, oltre che alla dotazione di arredi, attrezzature e servizi tecnici.

