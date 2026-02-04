Roma | Rocca Fd’I da assessore solo annunci su Ippodromo Capannelle realta’ e’ diversa

L’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, continua a parlare di rilancio dell’Ippodromo di Capannelle, ma sul campo la realtà sembra essere diversa. Solo poche settimane fa, aveva annunciato con entusiasmo il progetto di recupero, ma ancora non si vedono lavori concreti o risultati tangibili. La gestione dell’impianto, che rischiava di chiudere, resta un punto interrogativo, mentre i lavoratori e gli appassionati aspettano fatti e non solo parole.

Solo poche settimane fa, l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, "annunciava con grande enfasi il rilancio dell'Ippodromo di Capannelle, impianto che ha rischiato la chiusura a causa della pessima gestione da parte di Roma Capitale. Tuttavia, è un vero peccato notare che dietro questi proclami si nasconda una realtà molto diversa. Ciò che è stato annunciato non rappresenta un vero rilancio, bensì un semplice affidamento temporaneo, in attesa di un bando che si protrae da oltre un anno e mezzo". Queste le parole del consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca.

