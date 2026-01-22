Omceo Roma su aggressione ospedale Vannini | Violenza non è mai risposta a carenze

L’Omceo Roma ha espresso solidarietà al medico aggredito nel pronto soccorso dell’ospedale Vannini, sottolineando che la violenza non rappresenta mai una soluzione alle difficoltà del sistema sanitario. In una nota, l’Ordine ribadisce l’importanza di un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, condannando ogni forma di aggressione e sostenendo i professionisti impegnati quotidianamente nella tutela della salute dei cittadini.

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - L'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri esprime in una nota "profonda e sentita solidarietà al medico vittima", nella giornata di ieri, "di una violenta aggressione durante lo svolgimento del proprio turno" di lavoro nel Pronto soccorso dell'ospedale Vannini di Roma. Questo "ennesimo episodio" di violenza ai danni del personale sanitario "non è solo un attacco a un professionista impegnato nel servizio pubblico, ma una ferita inferta all'intero sistema di cura e ai diritti dei cittadini". E' "inaccettabile che chi dedica la propria vita alla tutela della salute degli altri debba operare in condizioni di insicurezza" o temere per la propria incolumità fisica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

