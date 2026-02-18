Sanità accordo fra Regione e sindacati sull' indennità di pronto soccorso | più risorse ai sanitari

Un nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in contesti di emergenza-urgenza. L'intesa prevede l'erogazione di nuove indennità di pronto soccorso ed è frutto di un costruttivo confronto regionale in attuazione del nuovo contratto nazionale (Ccnl 2022–2024). Questo accordo rappresenta una svolta decisiva per il riconoscimento economico del personale sanitario del comparto che opera nei contesti di emergenza-urgenza. L’intesa prevede un cronoprogramma serrato per garantire che i benefici economici arrivino rapidamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacatiÈ stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso.

Leggi anche: Indennità di pronto soccorso degli operatori sanitari, dalla Regione ok alla verifica delle somme stanziate

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanità, avviato il tavolo per la deburocratizzazione e la semplificazione della medicina generale; Sanità, accordo tra l'ospedale di Perugia e la Usl Umbria 1; Medici di famiglia, l'accordo regionale tra luci e ombre: cosa cambia a Ferrara; Progetto Ultra: siglato un accordo di collaborazione tra la sanità valdostana e l’Università degli Studi di Torino.

Sanità? No, razzismo istituzionale: arriva da Reggio la critica all’accordo Calabria-Emilia RomagnaIn merito all’accordo siglato tra le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna sulla mobilità sanitaria, esprimo la mia più netta e indignata contrarietà. Siamo di fronte a quella che, senza mezzi termini, ... strettoweb.com

Accordo Regione-San Marino, Parma: Impegni concreti su sanità, lavoro e infrastruttureDomani l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna sarà chiamata a ratificare l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Un’intesa ... chiamamicitta.it

SANITÀ Esteso l'accordo già in essere dell'ISS con la società riminese Summertrade Srl del gruppo IEG. La scelta farà risparmiare anche 450mila euro di lavori sui locali delle cucine. Critica Repubblica Futura: "Scelta a scapito della qualità dell’assistenza". facebook