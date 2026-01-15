Gruppo San Donato e GKSD rafforzano la presenza in Libia | firmati contratti per oltre 2 miliardi

Il Gruppo San Donato e GKSD consolidano la loro presenza in Libia attraverso contratti per oltre 2 miliardi di euro. L’accordo mira a potenziare la collaborazione internazionale nel settore sanitario e energetico, favorendo il trasferimento di competenze e modelli organizzativi italiani. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’ambito della cooperazione tra Italia e Libia, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita nei rispettivi settori.

Il Gruppo San Donato, insieme al Gruppo GKSD, rafforza il proprio impegno in Libia nell'ambito di una strategia di cooperazione internazionale orientata al trasferimento di competenze, modelli organizzativi ed esperienza italiana nei settori della sanità e dell'energia. A Benghazi sono stati firmati contratti per un valore complessivo superiore ai 2 miliardi di dollari. Protagonista dei progetti sanitari è l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, chiamato a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nell'implementazione delle iniziative. Gli accordi fanno seguito al Memorandum of Understanding sottoscritto l'11 settembre tra il presidente del Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, Belqacem Haftar, e il presidente di GKSD, Kamel Ghribi, e a una serie di missioni operative e studi di fattibilità condotti nei mesi scorsi.

