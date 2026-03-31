Accordo gruppo Gksd e ministero Salute egiziano su sviluppo ospedale Heliopolis

Un accordo tra il gruppo Gksd e il ministero della Salute egiziano riguarda lo sviluppo di un ospedale a Heliopolis. L'intesa è stata annunciata in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o i tempi di realizzazione. La collaborazione tra le parti mira a migliorare le strutture sanitarie nella zona, secondo quanto comunicato dalle autorità coinvolte.

(Adnkronos) – Nell'ambito dell'impegno per rafforzare la cooperazione medica tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il gruppo Gksd e il ministero della Salute egiziano per lo sviluppo del nuovo ospedale di Heliopolis da 443 posti letto. L'accordo – informa Gksd – è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Silicon Box: firmato al Ministero l'accordo di sviluppo per la nuova fabbrica di NovaraSiglato al Ministero delle Imprese l'accordo di sviluppo per lo stabilimento di Silicon Box che sarà realizzato a Novara.

Gruppo San Donato e GKSD rafforzano la presenza in Libia: firmati contratti per oltre 2 miliardiIl Gruppo San Donato, insieme al Gruppo GKSD, rafforza il proprio impegno in Libia nell’ambito di una strategia di cooperazione internazionale...