Nel 2026, il finanziamento totale per la sanità regionale in Emilia-Romagna sarà di circa 10,25 miliardi di euro, rispetto ai 9,9 miliardi del 2025. L’aumento è di circa 350 milioni di euro. Contestualmente, si osserva una riduzione del 20% nel fondo destinato ai farmaci innovativi, a causa di un taglio dell’11% a livello nazionale.

La commissione Politiche per la Salute presieduta da Giancarlo Muzzarelli ha dato parere favorevole alla delibera della Giunta per il riparto dei fondi regionali in sanità: a favore i consiglieri appartenenti ai gruppi di centrosinistra, che, da un lato, apprezzano l’attività della Regione, dall’altro sono critici verso il governo nazionale, in particolare, per il taglio sui farmaci innovativi; contrari quelli di centrodestra, che hanno parole di apprezzamento per l'operato del governo Meloni e chiamano in causa la Regione chiedendo a viale Aldo Moro di razionalizzare la spesa evitando gli sprechi. Il voto favorevole è avvenuto in... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Per la sanità regionale 10,2 miliardi di euro nel 2026

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