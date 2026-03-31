Sangue e sprangate per un apprezzamento a una ragazza maxi rissa e sette arresti

Nel pomeriggio, un episodio legato a un complimento rivolto a una ragazza ha scatenato una violenta rissa tra diverse persone. La lite si è trasformata in un confronto con sprangate e sangue, coinvolgendo più soggetti. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato sette persone, tutte accusate di aver preso parte allo scontro con armi improvvisate.

L'incontro "chiarificatore" nella bassa reggiana è degenerato in una violenta zuffa a colpi di bastone che ha costretto tutti i partecipanti alle cure del pronto soccorso Un complimento di troppo rivolto a una ragazza nel pomeriggio e la conseguente "spedizione" per lavare l'offesa si sono trasformati in un brutale scontro armato in mezzo alle campagne. È un bilancio pesante quello che arriva dalla Bassa reggiana, dove la tarda serata di ieri, lunedì 30 marzo, è stata teatro di una maxi rissa che ha portato all'arresto di sette persone. Tra i protagonisti della violenta scazzottata figurano anche alcuni residenti della nostra provincia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sangue e sprangate per un apprezzamento a una ragazza, maxi rissa e sette arresti Articoli correlati Maxi rissa tra giovanissimi davanti un locale di viale Libertà: sette ragazzi colpiti dal Daspo WillyUna rissa tra giovanissimi è scoppiata nei giorni scorsi davanti a un esercizio commerciale di viale Libertà, una delle principali zone della movida... Maxi blitz dei carabinieri: smantellata organizzazione criminale in sette province, 38 arrestiAlle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a 38 misure cautelari nei confronti di altrettanti... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Omicidio a Roma: ucciso a sprangate in un casolare al culmine di una discussione; Firenze, rapinato in centro e preso a sprangate in testa: turista americano ricoverato in gravi condizioni; Preso a sprangate nei vicoli, scappa ferito. Lo ritrovano al molo Giano, ricoverato in codice rosso; Aggressione nella notte: uomo stordito con spray urticante e preso a sprangate. ANCORA SANGUE E VIOLENZA A SCUOLA: "VIENI IN BAGNO CON NOI", RAGAZZINO DI 14 ANNI ACCOLTELLATO Leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/31/ancora-sangue-e-violenza-a-scuola-ragazzino-di-14-anni-accoltellato-da-un-gruppo-di-coe facebook Palermo di sangue e furori. Boss, picciotti, preti e giornalisti. C’è una Sicilia da García Márquez nel nuovo romanzo di Giuseppe Sottile. Di @michimas x.com