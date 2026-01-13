Maxi blitz dei carabinieri | smantellata organizzazione criminale in sette province 38 arresti

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito 38 misure cautelari in sette province, smantellando un’organizzazione criminale coinvolta in furti, ricettazione e truffe. L’operazione, che ha portato all’arresto di numerosi sospetti, rappresenta un importante intervento nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio.

Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a 38 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di far parte di un'organizzazione criminale dedita principalmente a furti in abitazione, ricettazione e truffe.

