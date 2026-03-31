Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla vendita dello stadio di San Siro, avvenuta alcuni mesi fa, tra cui figura anche un dirigente di rilievo. Le indagini riguardano presunte irregolarità legate alla transazione e alle procedure adottate durante la cessione dell’immobile. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali violazioni di normative e regolamenti.

Inter News 24 San Siro, ci sono ben nove indagati per la vendita del Meazza a Inter e Milan avvenuta pochi mesi fa. Per l’indagine riguardante la vendita dello Stadio San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. A riportare la notizia è l’ANSA. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un’istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l’altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, nove indagati per la vendita del Meazza: c’è anche Antonello. Quali sono le accuse?

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