Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato il progetto del nuovo stadio di Milano, sottolineando l'importanza che l'impianto rimanga a San Siro. In un’intervista a Sky Sport UK, Zanetti ha espresso la volontà che la storica sede sportiva continui a essere parte integrante della città, mantenendo il legame con la tradizione e la tifoseria locale. Un intervento che evidenzia l’attenzione alla continuità e alla valorizzazione del patrimonio sportivo milanese.

Nella serata di ieri è tornata la Champions League, con la penultima giornata della fase 'campionato'. Per quest'anno il Milan le guarda da casa, ma, come ammesso più volte da Massimiliano Allegri, l'obiettivo del Diavolo è quello di tornare nella competizione più prestigiosa al mondo. Martedì sera, per le italiane, è stata una notte amara. Il Napoli di Antonio Conte rischia di non finire tra le prime 24 dopo il pareggio in 11 contro 10 con il Copenaghen. Anche per l'Inter si complica la situazione playoff. Dopo le prime quattro vittorie consecutive, i nerazzurri hanno perso le tre sfide successive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo stadio a Milano, Zanetti: “Importante che rimanga sempre a San Siro”

Zanetti e il futuro di San Siro: «Serve uno stadio nuovo, ma restando qui. Sul prossimo impianto ho una speranza precisa»Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha espresso la sua visione sul futuro di San Siro, sottolineando l’importanza di mantenere lo stadio attuale.

Leggi anche: Milano, Olimpiade e nuovo stadio Riva: “Impianti nuovi per la città e grande investimento su San Siro”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Inside Stadio Giuseppe Meazza in Milano, Italia | San Siro Stadium

Argomenti discussi: Nuovo San Siro: gli aggiornamenti e i prossimi passi dell'impianto che cambierà la storia di Milan e Inter; Nuovo San Siro, spunta un tunnel trasparente per avvicinare giocatori e tifosi; Lavori al Maradona, ecco il piano del Comune inviato alla Regione per avere 200 milioni e candidarsi a Euro 32; San Siro è lo stadio più bello del calcio: perché viene demolito?.

Nuovo San Siro: gli aggiornamenti e i prossimi passi dell'impianto che cambierà la storia di Milan e InterPer rendersi conto della grandezza del progetto basta sottolieneare numero: il nuovo San Siro come detto costerà 1,29 miliardi di euro, cioè una volta e mezza l’intero fatturato annuo di Inter e Milan ... msn.com

Il nuovo stadio di Milan e Inter avrà il tunnel trasparente: i dettagliEmergono i primi dettagli del nuovo stadio di Milan e Inter che stanno progettando Manica e Foster + Partner: nel progetto del nuovo impianto c'è anche un tunnel trasparente, come ... milannews.it

Nuovo stadio della #Roma a Pietralata, i dettagli del progetto: 60mila posti, costi per 1,3 miliardi e attesi ricavi per 165 milioni di euro dal 2035 x.com

Nuovo stadio a Pietralata: nessun rallentamento Il Comune di Roma ha fatto chiarezza sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Attraverso una nota ufficiale, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha smentito le indiscrezioni su presunti - facebook.com facebook