San Nicola Manfredi l’opposizione | No all’elettrodotto nella zona di Paritola-Palati

L’opposizione nel comune di San Nicola Manfredi ha espresso la propria contrarietà all’installazione di un elettrodotto nell’area di Paritola-Palati. Recentemente, una vasta porzione del territorio è stata coinvolta in lavori che hanno suscitato reazioni di dissenso. La questione è stata affrontata senza particolare attenzione da parte delle autorità locali, lasciando spazio a un acceso dibattito tra residenti e amministratori.

“Un’ ampia ed importante zona del territorio comunale, Paritola-Palati, è ultimamente interessata da un devastante “gioco al massacro”, in un silenzio istituzionale locale da far rabbrividire. Dopo il mega impianto fotovoltaico in fase di realizzazione nei pressi della zona ASI sannicolese, dal mostruoso impatto ambientale, che segnerà per sempre il paesaggio e gli aspetti naturalistici-faunistici dei luoghi interessati e limitrofi, una nuova opera altrettanto devastante sta per concretizzarsi sempre nello stesso ambito territoriale: l’elettrodotto Montecorvino-Benevento ad opera della Società Terna.Ricordiamo che, nella vicenda del mega... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, l’opposizione: “No all’elettrodotto nella zona di Paritola-Palati” Articoli correlati Leggi anche: Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo San Vincenzo | 'Fuori Tutto 2026', weekend di grandi saldi nella zona pedonaleSaldi in centro a San Vincenzo per un fine settimana all'insegna delle occasioni con il Fuori Tutto. Una raccolta di contenuti su San Nicola Manfredi Temi più discussi: Risultati San Nicola Manfredi, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Benevento, 24-03-2026 18:11; Prosciolti 2 imprenditori di Benevento: imputati di sottrazione fraudolenta a 400 mila euro di imposte; Inchiesta Ciccopiedi, prescritte 11 accuse: escono di scena 9 imputati, chi sono. San Nicola Manfredi – Carenza idrica, ok serbatoi alle famiglie in difficoltàA San Nicola Manfredi, a metà febbraio l'opposizione presentava un emendamento al bilancio di previsione, al fine di prevedere contributi per l'acquisto di serbatoi idrici, da assegnare su base Isee. ilsannioquotidiano.it San Nicola Manfredi premia cinque ‘super papà’ con targhe celebrativeIl Comune di San Nicola Manfredi si prepara a vivere una Festa del Papà all’insegna della gratitudine e del senso di appartenenza con un’iniziativa speciale che rende omaggio a cinque cittadini simbol ... ntr24.tv RITROVATO ____________ SMARRITO A SAN NICOLA MANFREDI (Bn) Questo cagnolone è stato smarrito nei pressi della chiesa della Madonna delle Granatelle Santa Maria a Toro (comune di San Nicola Manfredi). Chiunque lo vedesse è pregato di chia - facebook.com facebook Mobilità sostenibile: il TG Poste in Campania, a San Nicola Manfredi, per documentare il completamento del programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com