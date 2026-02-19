San Vincenzo | ' Fuori Tutto 2026' weekend di grandi saldi nella zona pedonale

San Vincenzo ha organizzato il weekend di saldi 'Fuori Tutto 2026' per attirare clienti nella zona pedonale. La manifestazione, svoltasi sabato 21 e domenica 22 febbraio, permette a residenti e turisti di approfittare di sconti su abbigliamento, calzature e accessori. La iniziativa, promossa da Confcommercio Livorno, mira a rivitalizzare il commercio locale dopo i mesi difficili. Negozi aperti con offerte esclusive rendono questa occasione un momento di grande afflusso di persone in città. La promozione continuerà anche nei prossimi giorni.

Saldi in centro a San Vincenzo per un fine settimana all'insegna delle occasioni con il Fuori Tutto. Nella zona pedonale infatti sabato 21 e domenica 22 febbraio cittadini e visitatori potranno andare in cerca di affari in occasione del tradizionale appuntamento promosso da Confcommercio Livorno con il patrocinio del Comune. Per due giorni le attività del centro scenderanno in strada con offerte, occasioni e proposte speciali, trasformando il cuore commerciale del paese in un percorso di shopping all’aria aperta. Un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento sia per i residenti sia per i visitatori, capace di unire convenienza, qualità e socialità.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Domenica pedonale a San Fruttuoso: tutte le iniziative per grandi e picciniDomenica pedonale a San Fruttuoso si svolge in via Pendola, tra piazza A.

Monopattini e bici elettriche nella zona pedonale solo i ferialiQuesta mattina il Comune di Taranto ha annunciato che il divieto di circolazione di monopattini e biciclette elettriche nella zona pedonale non sarà più in vigore tutto il giorno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.